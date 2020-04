Novo decreto de Roberto define como Anápolis deve funcionar a partir de agora

Grau de isolamento será definido por semana em escala que vai de leva à grave, de acordo com o avanço da Covid-19 na cidade

O novo decreto do prefeito Roberto Naves (PP) com as medidas atualizadas contra a disseminação do coronavírus, em Anápolis, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) no início da noite desta segunda-feira (27).

Dividido em 12 protocolos, o documento orienta como cada área na cidade poderá funcionar a partir de agora. Os detalhes podem ser conferidos clicando em cada um dos hiperlinks:

Entenda

As novas medidas também mudam conforme a disponibilidade de leitos ofertados pelo sistema de saúde no município.

Ou seja, a medida que a cidade ficar mais próxima de não ter leitos suficientes para atender os pacientes com Covid-19, o isolamento social aumenta.

O status do município — entre leve, moderado e grave — será divulgado todas as quinta-feiras pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e passará a valer na segunda-feira seguinte.

O novo decreto não contemplou a área da educação. Segundo o prefeito, uma equipe técnica ainda está trabalhando na confecção do documento, que deve ser divulgado ainda nesta semana.

Leia o novo decreto na íntegra clicando aqui.

Quer comentar?

Comentários