Anápolis está no grau leve de risco da Covid-19. Entenda o que pode abrir

O novo decreto de enfrentamento ao novo coronavírus publicado pelo prefeito Roberto Naves (PP) nesta segunda-feira (27) flexibilizou as medidas de isolamento social em Anápolis.

A partir desta terça-feira (28), todo comércio, indústria e serviços de lazer poderão funcionar normalmente desde que sigam os protocolos de segurança definidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Isso porque o município está no cenário leve de risco da Covid-19, pois, atualmente, é baixa a possibilidade do avanço da doença na cidade uma vez que os leitos de UTI disponíveis não estão ocupados.

Desse modo, hipermercados, supermercados, atacadistas, açougues, mini mercados, podem abrir seguindo o protocolo geral e permitindo a entrada de apenas pessoa por unidade familiar.

Bares, distribuidoras de bebidas, lanchonetes, padarias e pamonharias também podem abrir seguindo o protocolo geral, mas com o funcionamento somente por delivery.

Já restaurantes, além de seguir o protocolo geral, também têm de limitar a capacidade máxima para consumação a um 1/3 da capacidade.

Os shoppings e galerias também podem abrir seguindo o protocolo geral e o número máximo de clientes em trânsito deverá ser igual ao número máximo de lojas. Praças de alimentação e áreas de lazer seguem proibidas.

Nos camelódromos, shoppings populares e comércio entre Barão do Rio Branco, Floriano Peixoto, Rua Couto Magalhães, General Joaquim Inácio o funcionamento têm de ser das 10h às 16h com no máximo um cliente por vez.

Serviços de beleza somente com hora marcada e um cliente a cada 20m², além de medidas de higiene como luvas, máscaras, aventais e álcool em gel.

Academias, para abrirem, deverão limitar a quantidade de alunos que entram para a um por cada 20m² e no máximo dez por vez. Os equipamentos precisam ser higienizados após o uso e pelo menos duas vezes ao dia os locais precisam fechar para limpeza geral e desinfecção dos ambientes.

Atividades em academias ao ar livre de praças e parques continuam proibidas, assim como brinquedos e parquinhos infantis.

O uso de máscaras em todos os locais que não seja a própria residência segue obrigatório, conforme definido pelo decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM).

O status do isolamento social será divulgado toda quinta-feira pela Semusa e passará a valer na segunda-feira seguinte. Confira na íntegra as regras para as atividades econômicas em cada um dos níveis.

