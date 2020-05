Como quadrilha agiu para roubar quase R$ 1 milhão do Banco do Brasil em Anápolis

Organização criminosa é de Joinville, em Santa Catarina, e já cometeu delitos em vários estados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), durante a Operação Sentinela, prendeu nesta segunda-feira (04) um grupo de cinco pessoas que atuaram no assalto ao Banco do Brasil, na Avenida 15 de Dezembro, no Centro de Anápolis, no último dia 26 de abril.

As investigações da corporação apontam que os criminosos eram funcionários terceirizados na sede da instituição bancária, em Brasília, e há dois anos facilitavam ataques aos cofres.

Todos trabalhavam no mesmo turno e agiam desativando os sistemas de alarme ou retardando o acionamento da polícia.

O último crime foi justamente em Anápolis, onde foi furtada a quantia aproximada de R$ 924 mil.

Na ocasião, os fios de um poste foram rompidos para cortar a energia da agência e o alarme não disparou.

A organização criminosa é de Joinville, em Santa Catarina, e já cometeu delitos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás.

