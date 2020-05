Projeto em Anápolis está ajudando pequenos empresários a não fecharem as portas

Cadastro é simples e voltado para aqueles que estão com problemas financeiras devido a crise do novo coronavírus

Foi iniciado no Instituto Federal de Goiás (IFG) um projeto para ajudar micro e pequenos empresários de Anápolis que estão passando dificuldades financeiras durante a pandemia do novo coronavírus.

Se trata da Rede Solidária, onde alunos, egressos e servidores criam artes e textos para divulgar gratuitamente os serviços que são oferecidos por esse grupo na cidade.

Podem se beneficiar com a iniciativa comerciantes, produtores, autônomos, artesãos, dentre outros. Isso porque o maior objetivo é evitar que muitos fechem as portas e não tenham mais como sustentar as famílias.

Para se cadastrar no projeto, é necessário apenas preencher um formulário online com dados pessoais e da empresa.

Outras informações estão no Instagram da Rede Solidária.

