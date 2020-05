Dono do ‘O Butiquim’ desabafa sobre perseguição e ataques ao estabelecimento

“Temos 33 funcionários, que precisam trabalhar e sem salário passariam por dificuldades”, pontua. Alvo de denúncias em massa, local provou à PM e Vigilância Sanitária que não está descumprindo os decretos

Restaurante e Sushibar, o O Butiquim, instalado na Avenida São Francisco, principal point da vida noturna de Anápolis, já foi denunciado mais de quatro vezes por estar descumprindo os decretos de isolamento social, lamenta Wellington responsável pelo estabelecimento.

“Maldade e incompreensão”, declara o empresário sobre uma postagem do Twitter que mostra o local com as mesas cheias. Ao Portal 6, Wellington explicou que todos as normas estão sendo cumpridas e que tanto a Vigilância Sanitária quanto a Polícia Militar (PM) já comprovaram a regularidade de O Butiquim.

A reportagem confirmou as informações com a corporação, que esteve domingo (03) no local após ser acionada pelo 190. “Temos 33 funcionários e estamos funcionando por eles, que precisam trabalhar e sem salário passariam por dificuldades”, pontuou.

“Não recebemos ajuda do governo e poderíamos muito bem ficar fechados, mas decidimos abrir porque temos pessoas que dependem da gente para se sustentar e colocar comida dentro de casa”, desabafou Wellington, que acredita que o O Butiquim está sendo perseguido.

O empresário explica que, além do distanciamento das mesas, o local conta com informativos e exige o uso de máscaras. “Na foto que tiraram e postaram as pessoas sentadas estavam sem máscaras porque estavam comendo. Não estamos fazendo nada de errado ou contra a lei e infelizmente estamos sendo perseguidos”, completa.

