Jovem alvejado com vários tiros na região Leste de Anápolis está em estado gravíssimo

Possíveis testemunhas disseram não ter visto nada do que aconteceu

Foi identificado como Jeferson Gonçalves de Souza, de 28 anos, o jovem alvejado com vários disparos de arma de fogo na Rua Almiro Amorim, do Conjunto Filostro Machado, bairro da região Leste de Anápolis.

A vítima está internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), que informou ao Portal 6 nesta terça-feira (05) que o estado dele é gravíssimo.

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (04), em via pública, e a Polícia Militar foi acionada de imediato. No entanto, possíveis testemunhas disseram não ter visto nada do que aconteceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi quem prestou os primeiros socorros e levou Jeferson para o HUANA.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

