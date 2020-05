Bombeiros de Anápolis se mobilizam para salvar jovem preso em carro após acidente grave

Imagens mostram a ação rápida dos militares para tirá-lo do veículo em segurança

Duas equipes do Corpo de Bombeiros precisaram se mobilizar às pressas na noite deste domingo (10) para socorrer a vítima de um acidente de trânsito, na GO-33, nas proximidades do Jardim Esperança, no extremo Sul de Anápolis.

O jovem, de 27 anos, ficou preso às ferragens do carro que conduzia após colidir com um caminhão. Quando os militares chegaram, a vítima apresentava um traumatismo craniano leve, cortes no rosto e braço, suspeita de fratura na pelve e luxação na perna esquerda.

Imagens gravadas no local, obtidas com exclusividade pelo Portal 6, mostram a frente do veículo totalmente destruída e os esforços da corporação para retirar o rapaz em segurança.

Bombeiros de Anápolis fazem resgate de jovem motorista que colidiu com caminhão. pic.twitter.com/1zhqMrPyTg — Portal 6 (@portal6anapolis) May 11, 2020

Participaram da ocorrência o Sargento Miguel, 1º Sargento Lima, 2º Sargento Tosta, 3º Sargento Reginaldo, 2º Sargento Siqueira, 2º Sargento Monteiro e 3º Sargento Natã.

Após realizarem todas manobras de salvamento necessárias, os bombeiros encaminharam o jovem para receber cuidados médicos no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Quer comentar?

Comentários