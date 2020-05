Indústria do DAIA confirma que colaboradora testou positivo para Covid-19

Tradicional indústria farmacêutica do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Brainfarma confirmou ao Portal 6 que uma colaboradora contraiu o novo coronavírus.

Na nota que enviou à reportagem, na tarde desta quinta-feira (14), a empresa garantiu que a funcionária infectada está afastada desde a última segunda-feira (11) e sob acompanhamento corporativo.

Ela trabalha em uma sala isolada com três pessoas e tem parentesco com mais três. Essas seis foram colocadas em quarentena, bem como outras 11 que também tiveram algum tipo de contato com esse grupo.

Ainda na nota, a Brainfarma afirmou que todos já estavam seguindo as regras de distanciamento social e uso obrigatório de máscaras durante o desenvolvimento das atividades.

A empresa declarou ainda que desde abril reforçou as medidas de segurança e faz a medição da temperatura de todos os funcionários na entrada, além de exigir a higienização das mãos e reforço na limpeza dos ambientes.

Em tempo

Na segunda-feira (11), a Brainfarma já havia anunciado o afastamento de 21 funcionários da Rio Verde, terceirizada que presta serviço para expansão da fábrica de Anápolis. Dentre eles, cinco já haviam sido diagnosticados com a Covid-19.

Segundo a empresa, a funcionária infectada não tem nenhum vínculo com essa situação, porque “terceirizados da obra externa não têm nenhum contato com os colaboradores, que seguem trabalhando como atividade essencial para o fornecimento de medicamentos.”

Veja a nota na íntegra

A Brainfarma informa que foi confirmado o primeiro caso positivo de Covid-19 em sua unidade localizada em Anápolis. Seguindo os protocolos de saúde, a colaboradora infectada – que estava afastada desde a última segunda-feira (11) – trabalhava em uma sala isolada com mais três pessoas que já estavam seguindo regras de distanciamento e utilizando máscaras de proteção no trabalho. Além disso, tem relações familiares com outros três colaboradores, que tiveram contato com ela na última semana. Todas essas pessoas já foram afastadas para cumprimento de quarentena, com acompanhamento da área de Saúde Corporativa da empresa, bem como outros 11 colaboradores que tiveram contato mais próximo com essas sete pessoas.

Desde abril, a Brainfarma reforçou medidas de saúde e segurança na unidade de Anápolis, com medição de temperatura na entrada com termômetros infravermelho, uso obrigatório de máscaras de proteção, higienização das mãos com álcool gel e reforço na limpeza dos ambientes, além de atendimento a regras de distanciamento entre pessoas na unidade.

Este episódio não tem nenhuma relação com os casos confirmados da Rio Verde, empresa que presta serviço para expansão da unidade da companhia em Anápolis. Os funcionários terceirizados da obra externa não têm nenhum contato com os colaboradores da operação normal da Brainfarma, que seguem trabalhando, como atividade essencial para o fornecimento de medicamentos.