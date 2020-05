Em madrugada violenta, DICT flagra Anápolis movimentada e muitos motoristas bêbados

Agentes só não realizaram mais abordagens e prisões por causa do distanciamento social para combater o novo coronavírus

Policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) estiveram nas ruas de Anápolis na madrugada deste sábado (16) e encontraram, mais uma vez, um cenário de violência.

Ao todo, 21 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados, sendo que cinco deles ultrapassaram o limite criminal e tiveram de ser presos.

Chamou atenção um condutor, que estava com faróis apagados e passou pelo teste do bafômetro. O equipamento registrou 1,50 mg de concentração de álcool do organismo dele, que equivale a cinco vezes a quantidade permitida.

Titular da DICT e responsável pela operação Direção Consciente, Manoel Vanderic afirmou que, mesmo neste período de pandemia em que a recomendação é de ficar em casa, a cidade estava extremamente movimentada.

Os agentes só não realizaram mais abordagens e prisões porque precisam seguir um protocolo de distanciamento social para combater o novo coronavírus.

