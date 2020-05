Hospital Evangélico presta homenagem à técnica em enfermagem vítima de acidente

View this post on Instagram

Com muito pesar, o Hospital Evangélico Goiano comunica o falecimento da técnica de enfermagem Rafaella Antonelli @rafaellaantoneli. Sempre será lembrada pela sua paixão pela profissão, amor pela família e alegria em servir a todos que precisam. Que Deus console a família enlutada. Oremos pelo seu esposo Eduardo e sua filhinha Maria Eduarda. Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor… Apocalipse 21:4