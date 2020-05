Aplicativo de entrega de supermercado salva quem não quer sair de casa durante a pandemia em Anápolis, sem cobrança de frete

Atende Mais Brasil Sul também aderiu outras medidas para cuidar dos clientes e ajudar na prevenção do novo coronavírus

A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de todo o mundo e exigiu que as famílias adotassem novas estratégias para ter acesso a serviços essenciais, como aos supermercados.

Em Anápolis, saiu à frente o Atende Mais Brasil Sul, que desde dezembro de 2017 oferece à população o Supermais, um aplicativo e site para que os clientes façam compras através do celular e recebam os produtos em casa.

Para a Priscila Abadia, CEO do Supermais, “o diferencial se dá pela não cobrança de frete nesse momento que estamos passando”. Ela reforça que ainda não tem previsão para a volta da cobrança, que acontece de acordo com a localização da entrega.

Com a ferramenta, é possível visualizar os produtos disponíveis no estabelecimento, selecionar os de preferência e aguardar a realização da entrega. A direção reforça que diariamente são colocados novos produtos na plataforma, para que o cliente tenha sempre mais variedade.

Para facilitar ainda mais, é possível fazer o pagamento online com cartão de crédito ou pessoalmente, com dinheiro e cartão, assim que os produtos chegarem ao destino final.

“Neste tempo de pandemia temos seguido todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do decreto da Prefeitura de Anápolis. Estamos tomando todos os cuidados para que as entregas aconteçam de uma maneira segura tanto para os clientes quanto para nossos colaboradores”, explicou Marcelo Gontijo, um dos idealizadores do Supermais e responsável pelo marketing do Atende Mais Brasil Sul.

“Trabalhamos diariamente para que esse serviço continue sendo de muita qualidade. Nesse momento delicado, é ele quem está contribuindo fortemente para a segurança da população”, acrescentou.

O download do Supermais está disponível para celulares Android e iOS.

Em tempo

Além da plataforma de compras virtuais, o Atende Mais Brasil Sul também aderiu outras medidas para ajudar na prevenção do novo coronavírus.

De acordo com Marcelo, a realidade mudou para quem prefere ir ao supermercado fazer as compras e também para os colaboradores, que precisam sair de casa durante o isolamento social para garantir o abastecimento de milhares de pessoas.

“Todos funcionários usam máscaras, temos álcool gel disponível em todos os caixas e pontos estratégicos e reforçamos a higienização constante das mãos, pois é a maneira mais eficaz de prevenção”, afirmou.

O Atende Mais Brasil Sul fica na Avenida Brasil Sul, ao lado do Estádio Jonas Duarte.

Quer comentar?

Comentários