Confira as vagas disponíveis nesta quinta-feira (21)

Sine também tem aviso importante, que deve ser observado pelos interessados

Nesta quinta-feira (21) informa o Sine Anápolis que 312 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

01 – Vaga para Auxiliar de Encanador

16 – Vagas para Consultor de Vendas

04 – Vagas para Cortador de Roupas

01 – Vaga para Gerente Administrativo

03 – Vagas para Marceneiro de Móveis Planejados

02 – Vagas para Mecânico de Automóveis

01 – Vaga para Mecânico de Manutenção Industrial

03 – Vagas para Operador de Caldeira

03 – Vagas para Operador de Máquina de Dobrar Chapas

01 – Vaga para Pintor Industrial

01 – Vaga para Pizzaiolo

01 – Vaga para Professor de Farmácia e Bioquímica

01 – Vaga para Técnico em Automação Industrial

02 – Vagas para Técnico em Manutenção de Informatica

04 – Vagas para Técnico em Segurança do Trabalho

03 – Vagas para Torneiro Mecânico

04 – Vagas para Trabalhador Rural

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.

