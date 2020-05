Anápolis inicia testagem em massa para Covid-19; saiba como funcionará

Aplicação ocorrerá em residências e foco é identificar quem contraiu a doença e não manifestou sintomas

Um total de 900 testes serão aplicados aleatoriamente em Anápolis para descobrir a quantidade aproximada de moradores que tiveram Covid-19 e não manifestaram sintomas da doença.

Coordenada pela Coordenação Estadual do Inquérito, formada por membros da Superintendência de Vigilância em Saúde, com acompanhamento do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a ação tem início nesta quarta-feira (27).

Segundo Mirlene Garcia, gerente epidemiológica da Prefeitura de Anápolis, a cidade foi dividida em duas regiões e 43 enfermeiros do município, que passaram por treinamento, se dirigirão às residências selecionadas.

“Eles vão abordar os moradores e perguntar se há interesse em participar. Caso a resposta seja sim, um morador da casa com idade acima de cinco anos será selecionado aleatoriamente para a coleta”, explica. “Caso os moradores da residência escolhida não queiram participar, a equipe segue na mesma quadra, pulando uma casa”, completa.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) destaca que todos os profissionais de saúde estarão devidamente identificados e com equipamentos de proteção individual (EPIs).

Além disso, a pasta afirma que vai disponibilizar uma lista com o nome dos enfermeiros no ZAP da Saúde e no 156 para que o morador possa fazer contato e confirmar o nome do profissional.

Conforme a Semusa, a testagem se utilizará de sangue venoso, e não capilar, devido à melhor sensibilidade e eficácia no resultado. A análise será feita no Laboratório Central de Anápolis (Lacema) e o resultado entregue posteriormente.

“Importante ressaltar que se trata de um teste rápido, cuja efetividade acontece no mínimo oito dias após a pessoa ter tido contato com o vírus”, pontua a Semusa.

Em Goiás, além de Anápolis, Goianésia, Itumbiara, Luziânia, Rio Verde e Valparaíso também vão participar da testagem em massa. Goiânia e Aparecida já concluíram.

“Esse levantamento vai nos ajudar com informações precisas sobre a evolução do vírus na cidade e traçar novas estratégias de controle e enfrentamento”, sinaliza Mirlene Garcia.

