MP-GO quer suspender funcionamento das academias; Prefeitura de Anápolis se pronuncia sobre novas regras

Administração Municipal já se reuniu com representantes da área e encaminhou um documento para a Procuradoria municipal dar um parecer

Na noite desta segunda-feira (25) o Ministério Público de Goiás (MP-GO) entrou com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspenda a limitar que permitiu o funcionamento das academias em Goiás durante a pandemia do novo coronavírus.

Assinado pelo procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, consta no documento que falta embasamento científico para justificar a abertura desses espaços, que não estão entre as atividades consideradas essenciais no estado.

Para Aylton, a decisão também apresenta um risco grave à saúde, uma vez que estudos já detectaram maior contágio de Covid-19 nas academias devido a atividades como aulas de dança.

Em Anápolis, estes locais já estavam liberados com a aplicação de medidas de precaução definidas no último decreto municipal. Essa permissão só é válida enquanto a cidade estiver com grau leve de contaminação.

Na última sexta-feira (22) a Prefeitura comunicou que Vigilância Sanitária pretendia divulgar até esta terça (26) novas possíveis regras para o setor.

Procurada novamente pela reportagem, a assessoria de comunicação da Administração Municipal afirmou que já se reuniu com representantes da área e encaminhou um documento para a Procuradoria municipal dar um parecer.

Essa medida teria sido necessária por abordar uma decisão judicial e os detalhes deverão sem divulgados em breve.

