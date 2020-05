Anápolis registra a 4ª morte por Covid-19 e mais 18 casos, informa Semusa

Novo boletim também mostra que entre os novos pacientes há criança, jovens e idosos

Anápolis confirmou a quarta morte por Covid-19 na cidade. A informação foi divulgada pelo boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), emitido no início da noite desta quinta-feira (28).

A vítima da casualidade era uma idosa de 66 anos, que tinha diabetes e hipertensão, e havia sido internada na segunda-feira (25) com suspeita de estar contaminada com a doença. A mulher faleceu na madrugada seguinte, mas a confirmação do resultado positivo só saiu hoje.

Além disso, a cidade também apresentou um aumento de 18 no número de casos confirmados nas últimas 24h – passando de 177 para 195.

Dos novos pacientes, 11 são homens [de nove, 21, 22, 23, 30, 32, 34, 35, 40 (dois) e 51 anos] e sete são mulheres [de 35 (duas), 37 (duas), 54, 66 e 70 anos].

Destes confirmados, 77 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos, oito estão internados e 106 receberam alta da quarentena.

O município também conta com 914 casos suspeitos e 623 descartados por critério laboratorial.

