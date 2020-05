Semusa confirma óbito por Covid-19 em Anápolis pelo segundo dia consecutivo

Cidade também registrou mais oito casos confirmados da doença nas últimas 24h

Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou no início da noite desta sexta-feira (29) a quinta morte provocada pelo novo coronavírus em Anápolis. Esse é o segundo dia consecutivo que a cidade registra óbitos pela doença.

De acordo com a pasta, se trata de uma mulher de 61 anos, com histórico de hipertensão e diabetes, que estava internada deste o último domingo (24) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, no bairro Jundiaí.

Nas últimas 24h, também foram registrados oito novos casos de Covid-19. Com isso, Anápolis alcança a marca de 203 infectados. Destes, 84 estão em isolamento domiciliar, sete internados e 107 já finalizaram a quarentena, além dos cinco que perderam a vida.

Os casos descartados estão em 633 e os suspeitos em 911. Neste último grupo, nove precisaram de internação e 50 passaram pelo exame laboratorial e aguardam os resultados.

