De tão bêbado, motorista se esqueceu do próprio nome e endereço em Anápolis

Mesmo com o isolamento social, policiais flagraram mais de 20 condutores alcoolizados na madrugada

Um homem não identificado teve de ser levado ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, no início da manhã deste sábado (30).

Durante a madrugada, ele foi flagrado dirigindo bêbado por policiais da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), durante a operação Direção Consciente.

Segundo o delegado Manoel Vanderic, titular da DICT, a prisão aconteceu quando os agentes faziam uma abordagem e o suspeito apareceu jogando o carro em zigue-zague na direção da equipe.

Quando foi pedido para que parasse, ainda tentou dar um cavalo de pau para fugir. No entanto, estava tão embriagado que não conseguiu sair do lugar e nem descer do veículo.

Ele não se lembrava do próprio nome, para onde estava indo e não portava celular ou documentos. Dessa forma, precisou ser detido sem a identificação e sem chance de avisar os familiares para pagar a fiança.

Ainda segundo o delegado, outros 23 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados durante a noite e mais quatro presos. O número só não foi maior devido ao distanciamento social exigido pelos decretos de combate a pandemia do novo coronavírus.

