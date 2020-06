As oportunidades existentes na crise econômica do novo coronavírus

Convidados do Tema de Hoje, o podcast do Portal 6, falaram sobre as brechas disponíveis no mercado, mesmo em meio à pandemia

Nesta quarta-feira (03), o “Tema de Hoje”, podcast diário do Portal 6, abordou as oportunidades que se encontram disponíveis no mercado para os empresários e empreendedores de Anápolis, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.

O programa contou com a participação de dois convidados: Allan Maxwell, publicitário e empreendedor na área de alimentos naturais, e Wallace Portilho, mestre em administração e coordenador dos cursos de ciências sociais aplicadas da Faculdade Anhanguera de Anápolis.

Em entrevista ao jornalista Danilo Boaventura, ambos entrevistados conversaram sobre o tópico, aconselharam os ouvintes interessados e deram exemplos de ferramentas e projetos que, com a ajuda da internet e outras tecnologias disponíveis atualmente, podem ser bem-sucedidos mesmo dentro do cenário de crise, ocasionada pela propagação da Covid-19.

Criador e dono do “Rei da Dieta”, o primeiro e-commerce de produtos e suplementos naturais de Anápolis e Goiânia , Alan comentou como a brecha no mercado local permitiu a criação do projeto online e como a decisão de apostar no e-commerce (que consiste em um comércio totalmente virtual), e não em uma loja física, foi acertada.

Ele também destacou que, a partir da análise dos dados da pandemia, viu a oportunidade de investir em um negócio na área da alimentação, cuja demanda crescia em meio à crise do novo coronavírus.

“Os números mostravam que a área de alimentação era uma das que mais crescia em meio à pandemia, justamente porque as pessoas estavam ficando mais em casa, e a ansiedade que isso causa fez as pessoas comprarem mais online. Tanto que, quando lancei o site, tive um pico de acessos e vendas muito rápido, que até me surpreendeu na hora, mas é justamente por conta disso. Sem sombra de dúvidas, a pandemia será um divisor de águas na forma em como as pessoas consomem, no Brasil e no mundo”, explicou.

Já Wallace, destacou que mesmo com a retração econômica que paralisou diversos segmentos, a vida das pessoas continua e, a partir disso, diversas portas de oportunidade são abertas para aqueles que souberem como procurar e aproveitar.

“Neste cenário de pandemia e isolamento social, existem oportunidades de crescimento no mercado. No geral, o que envolve tecnologia tem aumentado, e o que não envolve tem retraído”, pontuou.

Ele também fez referências aos e-commerce e citou grandes nomes do ramo (Amazon, Submarino, Americanas), apontando a brecha disponível para aqueles que queiram abrir um negócio e possam oferecer uma boa relação de custo-benefício aos clientes, assim como uma entrega rápida e confiável – alguns dos pilares da área de comércio online.

Explicou ainda que, para aqueles que não possuem condição de investir muito financeiramente, fazer o devido uso das diversas ferramentas atuais (de comunicação, divulgação,etc) já pode ajudar bastante no desenvolvimento de um negócio no mercado.

“O que tem crescido hoje em dia é aquilo que sai do senso comum, que envolve tecnologia e, principalmente, criatividade e inovação. Se tratando dos pequenos empresários, não é preciso investir muito para transformar um negócio, basta aproveitar as ferramentas disponíveis atualmente, que não eram tão utilizadas antes”, acrescentou.

A entrevista completa já está disponível para ser ouvida nas principais plataformas de podcast no Brasil e no mundo, como o Spotify.

