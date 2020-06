A UniEVANGÉLICA, Faculdade Raízes e demais instituições de ensino superior mantidas pela Associação Educativa Evangélica (AEE) estão com inscrições abertas para o Vestibular 2020/2, que desta vez ocorre de maneira 100% online e sem a cobrança de taxas.

As formas de ingresso são: nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) obtida nos anos anteriores, vestibular agendado com realização da prova de redação online, transferência, segunda graduação e reclassificação de processos seletivos anteriores.

Estão sendo disponibilizados cursos de graduação de diversas áreas do conhecimento e todos aqueles que tiverem ensino médio concluído e disponibilidade para começar a estudar no próximo semestre podem participar do Vestibular 2020/2.

Reconhecidas em todo o país pela qualidade e seriedade, a UniEVANGÉLICA, Faculdade Raízes e demais instituições de ensino superior mantidas pela AEE contam com excelente estrutura e quadro de professores.

Pelos sites <unievangelica.edu.br> e <faculdaderaizes.edu.br>, é possível conferir todos os detalhes do Vestibular 2020/2, por meio dos editais, e fazer a inscrição.

Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800 603 2023 e WhatsApp 62 9.9978-4565.