O Santander Universidades está com inscrições abertas para estudantes que precisam de auxílio financeiro para continuar com os estudos durante a pandemia do novo coronavírus.

O projeto, batizado de “Superamos Juntos” vai beneficiar os selecionados com bolsas de R$ 4 mil, sendo que R$ 300 ficará com o aluno para compra de materiais didáticos e R$ 3,7 mil será depositado para que a instituição de ensino desconte da matrícula ou mensalidades.

Em Anápolis, está inscrita na iniciativa apenas a UniEVANGÉLICA e os interessados precisam se cadastrar no site do Santander Superamos Juntos até o dia 02 de agosto.

É obrigatório que os candidatos estejam na graduação, pós-graduação ou em algum curso técnico; tenham frequência; e estejam em situação de vulnerabilidade social.

Os inscritos ainda terão acesso gratuito a um curso online de inglês por 30 dias. Já o resultado da seleção está previsto para ser divulgado em 08 de setembro.

Mais informações estão no site do projeto.