Antes de ter o perfil derrubado no Instagram, a influencer Lisa Paulino entrou em contato com o Portal 6 para afirmar que estava arrependida e que temia sair às ruas.

Isso porque, durante o domingo (21), a ruiva foi “cancelada” na internet por questionar a gravidade da Covid-19 em um stories feito após ser criticada por seguidores.

No último sábado (20), Lisa esteve em uma badalada festa clandestina realizada nos arredores de Anápolis, em que, para entrar era necessário deixar o celular na portaria justamente para que as cenas de aglomerações não fossem parar na web.

Parcerias comerciais que ela tinha já foram desfeitas por marcas como Bio Instinto, Fórmula Fit Academia, Top English Anápolis, Verde Ipiranga e Class Detail.

Leia o comunicado na íntegra:

Boa noite, tudo bem?

Acabei passando uma imagem distorcida sobre mim e a real situação que estamos vivendo que é a de uma pandemia.

Eu, graças a Deus, não tenho casos próximos de pessoas infectadas, mas de forma alguma quis me mostrar uma pessoa com falta de empatia porque essa não sou eu.

Acredito que a dor de cada um que passou por isso é única e eu realmente não consigo compreender e por isso fui infeliz na publicação, mas estou aqui para me redimir e desculpar.

Peço para que tirem as notícias do ar, pois é algo que pode afetar minha carreira profissional em vista da proporcional que está tomando.

As pessoas que me conhecem de verdade sabem do meu interior. A raiva que as pessoas estão tendo pode acabar me machucando na rua. Isso é muito sério.