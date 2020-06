View this post on Instagram

Aumentem o som! Seu biscoito está dado, Lisa! A influenciadora que foi para festinha por não conhecer ninguém que está com corona (volte 9 posts para entender) e pelo visto vive no mundo da Lua, para não saber a situação do país, amou a repercussão do seu caso, mas não aprendeu nada com o mesmo. Debochar é engraçado, realmente, mas quando envolve mais de 50.000 famílias que perderam parentes e amigos, aí o nome é desrespeito. Que você use sua influência e os "novos seguidores" que tanto ficou feliz em conquistar, para criar conteúdo construtivo e positivo. Xoxo, Gossip.