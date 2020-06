Termina na próxima terça-feira (30) a campanha nacional de vacinação contra a gripe e mais da metade de alguns grupos prioritários de Anápolis ainda não foram alcançados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), até nesta quarta-feira (24), apenas 45,74% das crianças foram imunizadas. Os índices também estão baixos entre as puérperas (41%) e adultos (33,75%).

Ao todo, estão disponíveis na cidade 23 postos de vacinação, que funcionam de 07h30 às 11h, e 13h às 16h30. A lista completa está no final desta publicação.

Podem tomar as doses idosos, profissionais de saúde, motoristas de transporte público, caminhoneiros, portuários, pessoas com doenças crônicas, gestantes e profissionais das forças de segurança.

Estão nos grupos prioritários ainda as crianças com idade entre seis meses e seis anos, adultos de 55 a 59 anos, puérperas, professores de escolas públicas e privadas e pessoas com deficiência.

Ao Portal 6, a Semusa informou que, ao final da campanha, aguardará ordens do Ministério da Saúde para divulgar se haverá ou não doses disponíveis para o restante da população.

Documentações necessárias

Idosos: documento de identidade com foto.

Profissionais de saúde: documento pessoal com crachá, contracheque, carteira do conselho ou carteira de trabalho que comprove vínculo.

Motoristas e caminhoneiros: documento pessoal com crachá, contracheque ou carteira de trabalho que comprove vínculo ou carteira de habilitação C, D ou E (motoristas de aplicativos e táxi não são contemplados neste grupo).

Adultos de 55 a 59 anos: documento pessoal com foto.

Crianças: documentação pessoal do responsável e caderneta de vacinação do menor.

Professores: crachá, o contracheque ou o documento que comprove vínculo.

Pessoas com deficiência: laudo ou declaração médica, comprovação de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento de aposentadoria da pessoa com deficiência.

Puérperas até 45 dias pós-parto: documento pessoal e certidão de nascimento do filho ou o cartão da gestante.

Pessoas com doenças crônicas: relatórios, laudos médicos ou exames (podem ser antigos) que comprovem a doença.

Profissionais das forças de segurança: documento que comprove sua atuação na força de segurança e salvamento.

Portuários: documento pessoal juntamente com comprovação de vínculo.

Veja a lista dos postos de vacinação

Residencial Arco-Íris

Jardim Arco Verde

Bairro das Bandeiras

Bairro Calixtolândia

Vila Fabril

Conjunto Filostro Machado

Jardim Suíço

Bairro JK

Bairro São Carlos

Bairro Santo Antônio

Vivian Parque

Bairro São Lourenço

Jardim das Américas

Adriana Parque

Setor Industrial Munir Calixto

Parque dos Pirineus

Jardim Alexandrina

Bairro João Luiz de Oliveira

Vila Formosa

Anexo Itamaraty

Parque Calixtópolis

Abadia Lopes da Fonseca (Jardim Calixto)

Bairro Paraíso