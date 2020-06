Um acidente parou a Avenida Mato Grosso, uma das mais movimentadas do bairro Jundiaí, na região Central de Anápolis, no final da manhã desta quinta-feira (25).

Isso porque uma BMW preta invadiu uma loja de calçados localizada no lado direito da via, no sentido Anápolis City.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada porque tudo foi resolvido amigavelmente no local.

A reportagem do Portal 6 apurou que o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar evitar a colisão com uma Honda Bis.

Ninguém foi atingido e houve somente danos materiais.