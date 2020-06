Três homens, de de 30, 31 e 37 anos de idade, foram presos na noite desta quinta-feira (25) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados com armas de fogo.

Segundo a corporação, eles são empresários de Anápolis e foram pegos na altura de Barro Alto, na região central de Goiás, durante fiscalização na BR 080.

“Ao serem questionados se transportavam algo ilícito no veículo, motorista e passageiros negaram, mas não conseguiam esconder o nervosismo, levando os policiais a aprofundarem na fiscalização”, contou a PRF em texto à imprensa.

Nas malas dos ocupantes, os agentes encontram duas pistolas calibre ponto 380 e uma pistola calibre nove milímetros, com 31 munições.

“Embora tenham apresentado documento de posse do armamento, o trio não tinha autorização para porte e não poderiam transitar com as armas”, detalhou a corporação.

Em depoimento, o trio alegou que estava voltando de uma fazenda na região de Formoso do Araguaia (GO).

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Goianésia.

A reportagem do Portal 6 não conseguiu confirmar se eles já pagaram fiança para responder o processo em liberdade.