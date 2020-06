Assinada pelo jornalista Danilo Boaventura, editor-chefe do Portal 6, a seção Rápidas noticiou agora há pouco que a cidade já alcançou 33% de ocupação nos leitos de UTI reservados exclusivamente para pacientes com Covid-19. Leia clicando aqui.

O percentual ultrapassa os 25% estipulado pela matriz de risco para a cidade permanecer no risco leve.

Com isso, o prefeito Roberto Naves (PP) pode anunciar a qualquer momento o dia da semana em que ocorrerá a alteração.

Na prática, a cidade reviverá o cenário do mês de abril, em que somente as atividades consideradas essenciais puderam funcionar.

O chefe do Executivo Municipal está reunido com o comitê de gerenciamento da pandemia na cidade, no Centro Administrativo, desde às 16h deste domingo (28).