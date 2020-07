Quando se trata de tecnologia e qualidade, o Grupo TEK é a referência no Centro Oeste, por ofertar amplo mix de produtos nos segmentos de automação comercial, energia, Home office, informática, rede estruturada/wireless e segurança eletrônica, de marcas mundialmente consagradas, parcerias com grandes fabricantes, atendimento e formas de negociações diferenciadas.

“Também garantimos disponibilidade de produtos à pronta entrega, logística de distribuição eficiente e políticas de mercado competitivas. Completando esses 15 anos, ainda temos orgulho de contar com mais de 80 colaboradores comprometidos com a satisfação do cliente”, explicou Leonardo Muniz, o visionário Presidente do Grupo TEK.

No último dia 15 de junho, a marca completou 15 anos e decidiu comemorar durante todo este mês de julho, oferecendo descontos em todos os produtos nas lojas e no site, além de sorteios nas unidades físicas.

Devido a pandemia do novo coronavírus, todos os cuidados necessários já foram adotados pela empresa para garantir a segurança dos clientes e colaboradores.

Evolução da empresa

2005: Início das atividades como TEK Informática tornou se líder no seguimento (informática).

2015: Ampliou os negócios adquiriu sua primeira sede própria, na Rua 1º de Maio, a mudança para o formato de distribuição tornou se TEK Distribuidor.

2016: Com a visão de um novo mercado implantou na operação a loja virtual (www.tekdistribuidor.com.br).

2017: Mais uma inovação, Inauguração da TEK Security em Anápolis, uma distribuidora autorizada das maiores marcas de segurança eletrônica do mundo.

2018: Inaugurou uma filial em Goiânia

2019: Inaugurou mais uma unidade TEK Security, em Brasília

2020: Comemora 15 anos de experiências, continua trabalhando insistentemente em busca da excelência, com novos projetos de expansão sendo lançados.

O Grupo TEK, uma empresa do coração de Anápolis para todo o Brasil, agradece a todos os clientes, amigos, parceiros e colaboradores por fazerem parte dessa história de sucesso!

Endereços

Anápolis: Rua Primeiro de Maio, nº 178, e Travessa João Aires nº 175 no Centro.

Goiânia: Avenida Goiás, n°1156, quadra 110, lote 118, no Centro.

Brasília: Q CSD QD 06, lote 34 em Taguatinga.

https://www.tekdistribuidor.com.br/