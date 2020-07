Mesmo após Anápolis passar de nível leve para moderado na matriz de risco de disseminação do novo coronavírus, muitos motoristas foram encontrados alcoolizados na madrugada deste sábado (04).

Durante a operação Direção Consciente, os policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) flagraram 17 motoristas bêbados, que terão de pagar multa, e quatro que ultrapassaram o limite criminal e precisaram ser presos.

Apesar dos números, a equipe constatou que a maior parte dos estabelecimentos já aderiram ao novo decreto do município e fecharam as portas.

“Achei a cidade bem mais vazia. A maior parte das pessoas já começaram a cumprir o decreto. Haviam alguns estabelecimentos abertos, principalmente disk cerveja, mas a maioria dos embriagados que flagramos disseram que estavam bebendo em casas de amigos”, explicou Manoel Vanderic, delegado titular da DICT.

“O mais complicado é o teor do bafômetro. Tem muitas pessoas dirigindo com nível de álcool no organismo acima de 1,0 mg/l, que tira totalmente a capacidade de reflexo, de coordenação. Tem gente que não consegue nem ficar em pé”, relatou.