Dois bebês estão entre os 41 casos de Covid-19 confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), neste sábado (04), em Anápolis.

O do sexo masculino tem um ano e a do sexo feminino tem 12 meses, segundo a pasta. Com isso, Anápolis agora conta com o registro de 1.062 infecções pelo novo coronavírus comprovadas por diagnóstico laboratorial.

Deste total, 317 moradores estão em isolamento domiciliar e 26 estão internados. Os recuperados somam 695 e os óbitos 24.

Os dados encontram-se na plataforma covid.anapolis.go.gov.br, que também mostra em tempo real a situação dos leitos reservados para Covid-19.

Na rede municipal, 20 dos 37 leitos de enfermaria estão ocupados por pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grade (SRAG) e 10 dos 33 de UTI também.

Já na rede estadual, 16 dos 18 leitos de enfermaria encontram-se ocupados e não há mais vagas de UTI, pois os 15 leitos estão abrigando pacientes.

Vale destacar a rede estadual, ao contrário da municipal, também recebe pacientes vindos de outros municípios por meio sistema de regulação.