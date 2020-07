Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (06), na Avenida Presidente Kennedy, em Anápolis.

Informações preliminares colhidas pelo 28º BPM no local dão conta de que um carro colidiu com uma moto. No entanto, só a perícia poderá apontar como é que tudo aconteceu.

A cena, flagrada pela reportagem do Portal 6, assustou os populares que passaram pela via porque a mulher que conduzia a motocicleta ficou presa embaixo da roda do veículo.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer o resgate da vítima, que foi levada com quadro de saúde estável para o Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Já o homem terá que prestar contas à Justiça porque estava dirigindo sem carteira de habilitação.