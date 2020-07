A pandemia do novo coronavírus fez com que o Congresso Nacional mudasse o calendário de votação que norteia as datas do primeiro e segundo turno das eleições municipais.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que tornou esse adiamento possível trouxe mudanças importantes para a preparação e organização do processo eleitoral.

Victor Lisboa Campos é especialista em Direito Eleitoral, com vasta experiência na área, e chama a atenção justamente por ter se adaptado muito rapidamente à essas mudanças.

O advogado tem memorizado ‘na ponta da língua’ as regras recém alteradas para o pleito deste ano.

E o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta terça-feira (07) teve ele como entrevistado, em um bate-papo que debateu as dificuldades que poderão ser encontradas, cuidados a serem observados pelos partidos e muito mais.

