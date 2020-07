Duas crianças tiveram de correr até um motel, às margens da BR-060, no Setor Industrial Aeroporto, em Anápolis, nesta quinta-feira (09) para pedir socorro. O motivo? A mãe estava sendo vítima de violência doméstica.

Acionada, a Polícia Militar foi ao endereço e encontrou a mulher, de 33 anos, com os filhos em um ponto de ônibus. Ela estava assustada e tinha vários hematomas nos braços.

Questionada sobre o que havia acontecido, a vítima contou que há seis meses vive com C. P. S., de 36 anos, que recentemente se tornou agressivo.

Na última discussão, ele teria a enforcado, falado vários xingamentos e ainda puxado a orelha de um dos filhos dela, que tem apenas nove anos.

A vítima contou ainda que o companheiro trabalha e reside na Associação Protetora e Amiga dos Animais (Aspaan). No local, os policiais encontraram o suspeito, que confessou ter enforcado a mulher, mas negou ter causado as lesões no braço.

A motivação da briga, segundo o homem, é que a vítima teria falado mal da mãe dele.

Na Central de Flagrantes, o suspeito foi autuado por lesão corporal dolosa, injúria e ameaça. Uma fiança foi arbitrada no valor de R$ 1 mil e, até a manhã desta sexta-feira (10), a quantia ainda não havia sido paga.

Em tempo

O Portal 6 entrou em contato por telefone com a vereadora Thais Souza, que é presidente da Aspaan, para comentar o episódio ocorrido na entidade.

Em resposta à reportagem, a parlamentar afirmou que C. P. S. não é funcionário da organização e que apenas havia feito um trabalho como pedreiro no local há cinco anos.

O homem, como já mencionado, foi encontrado lá pela polícia e relatou que mora e trabalha na ONG.