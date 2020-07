O governador Ronaldo Caiado (DEM) assinou na manhã desta segunda-feira (13) o novo decreto que libera a reabertura do comércio e algumas atividades em Goiás pelos próximos 14 dias.

Segundo o chefe do Executivo Estadual, só não serão autorizadas aglomerações como shows, eventos, salas de cinema, teatro, boates, atividades de clubes recreativos e aulas presenciais em instituições públicas e privadas.

Seguindo protocolos já definidos pelo Estado, podem abrir as portas a partir desta terça-feira (14): academias poliesportivas, bares e restaurantes com lotação de 50% da capacidade máxima, cultos e missas presenciais.

Eventos esportivos poderão ser realizados, desde que não haja público. Já os órgãos públicos, como Vapt-Vupt, também retornarão às atividades dando prioridade aos atendimentos previamente agendados.

As regras do novo decreto, que deverá ser publicado no Diário Oficial ainda hoje, valem apenas para os municípios que decidiram anteriormente adotar as medidas e para unidades de serviços pertencentes ao Estado.

Em Anápolis, até então, continuam valendo as regras do decreto municipal, que recentemente colocou a cidade em nível moderado da matriz de risco de disseminação da Covid-19 e enrijeceu o isolamento social.

Veja o decreto na íntegra clicando aqui.