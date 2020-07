A Prefeitura da Cidade de Goiás, a 158 km de Anápolis, publicou o edital de um concurso público que vai selecionar 209 profissionais de diversas áreas.

O certame, que está sob a responsabilidade do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), possui oportunidades de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.140.

As inscrições acontecerão entre os dias 27 de julho e 17 de agosto, no próprio site da banca organizadora. As taxas variam de R$ 60 a R$ 100, de acordo com o nível de escolaridade.

Já as provas objetivas estão previstas para 27 de setembro e o resultado final para 23 de dezembro.

Em algumas funções, além da prova objetiva, os candidatos serão submetidos a outras etapas, como teste de aptidão física, análise de títulos e curso de formação.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, os candidatos serão informados sobre medidas de segurança em cada uma dessas etapas.

Mais informações estão no edital.

Veja na íntegra os cargos ofertados no concurso público