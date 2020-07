Informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgado à imprensa no final da tarde desta segunda-feira (13) confirmou mais quatro mortes e 91 casos de Covid-19, em Anápolis.

Os óbitos são referentes a um homem de 49 anos, que faleceu na sexta-feira (10); um homem de 56, que faleceu no sábado (11); uma mulher de 49, que faleceu no domingo (12); e um homem de 54, que faleceu nesta segunda.

Já os novos casos são de 42 pacientes do sexo feminino, com idade entre 18 e 80 anos, e 49 do sexo masculino, de 18 a 77 anos, que receberam diagnóstico laboratorial nas últimas 24h.

Com essa atualização, Anápolis passou a ter 1.883 registros oficiais do novo coronavírus, sendo que 777 pacientes estão em isolamento e 40 internados. Os recuperados somam 1.032 e os óbitos 35.

Em tempo real, os números, que são dinâmicos, podem ser acessados pela plataforma covid.anapolis.go.gov.br, mantida pela Prefeitura de Anápolis.