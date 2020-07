O prefeito Roberto Naves (PP) publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (14) um decreto que prorroga mais uma vez o pagamento do IPTU/ITU de 2020.

Antes previsto para encerrar na segunda (13), o documento estabelece que a população tem agora o direito de pagar o imposto até o dia 14 de agosto.

Dentro desta data, ainda é possível não só ganhar 10% de desconto à vista, como mais 5%, caso tenha feito o pagamento dentro das datas de 2019. Para quem decidir fazer o parcelamento não há mudança no calendário.

Os novos boletos precisam ser retirados novamente no www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br ou solicitados pelo Zap da Prefeitura, por meio do Grupo do Rápido.

Veja as orientações para o pagamento do IPTU

– Prorrogação do pagamento à vista para o dia 14 de agosto de 2020;

– Desconto de 10% para aqueles que pagarem dentro do vencimento;

– Desconto de 5% em 2020 para quem pagou em dia o IPTU 2019, seja à vista ou parcelado;

– Para quem optar por parcelar, não muda o calendário;

– Sendo parcelamento máximo em até oito vezes;

– Parcela mínima de R$ 103,90.

Isenções:

– Aposentados e portadores de doenças graves com alguns critérios;

– Aposentados: idade mínima de 65 anos de idade completos; titularidade de um único imóvel, o qual lhe sirva de moradia, com valor venal não superior a R$ 120 mil reais; e tenha renda mensal de até um salário mínimo vigente;

– Portadores de doenças graves: precisam provar, por meio de documentos, a existência da doença e a titularidade de um único imóvel, com valor venal não superior a R$ 120 mil reais;

– Em ambos os casos, a isenção deverá ser requerida por meio de processo administrativo a ser protocolizado nas unidades do Rápido;

– Vale lembrar que há a isenção automática de IPTU para os contribuintes que têm imposto com valor igual ou inferior a R$ 30,00.