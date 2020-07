Um homem, de 48 anos, dormiu dentro do carro, um Volkswagen Gol, após causar um acidente de trânsito neste sábado (18) no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis.

A colisão de frente ocorreu na Rua 55 e deixou ferida a motorista de 27 anos do outro veículo, um Volkswagen Parati, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

O homem, quando acordado pela Polícia Militar (PM), apresentava vários sinais de embriaguez e não queria realizar o teste de alcoolemia.

Ele foi detido pela corporação e levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

Segundo o 28º Batalhão, o bafômetro constatou cinco vezes mais o valor tolerado de álcool — que não pode ser superior a 0,04 mg/L.