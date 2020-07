Anápolis está prestes a ultrapassar a marca de 2.800 infectados pelo novo coronavírus e, mesmo com o aumento ininterrupto do casos, muitos ainda insistem em desobedecer o decreto municipal para combater a doença.

No domingo (19), policiais do 4º BPM tiveram de montar uma operação depois de encontrarem um estabelecimento de portas abertas sem autorização.

No local, segundo a corporação, várias pessoas estavam aglomeradas, conversando tranquilamente umas com as outras sem máscaras. Muitas ainda tentaram fugir a pé quando perceberam que viaturas se aproximavam.

O proprietário, que não teve a identidade divulgada, confessou aos agentes que sabia que precisava estar fechado, porque acompanha diariamente as notícias da cidade, mas decidiu continuar funcionando.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado contra ele, que terá de responder pelo descumprimento de uma determinação pública para impedir a propagação da Covid-19.

Veículos irregulares que estavam perturbando o sossego dos vizinhos do estabelecimento também foram removidos ao pátio.