O oitavo óbito por Covid-19, apenas nesta quinta-feira (23), foi confirmado em Anápolis.

Após a plataforma de acompanhamento da Prefeitura registrar um recorde de óbitos em apenas um dia, com sete mortes confirmadas na manhã de hoje (23), o sistema recebeu mais uma atualização nesta tarde.

Com isso, a cidade acaba de bater o próprio recorde e passa agora a registrar um total de 65 óbitos.

Os casos confirmados também aumentaram bastante e já passam de 3 mil ao todo.

Ainda de acordo com os dados do painel, é possível esperar que mais de 150 novos pacientes sejam divulgados no boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

No mesmo boletim, que deve ser atualizado ainda na tarde de hoje (23), serão disponibilizadas, também, mais informações sobre as oito novas vítimas da doença.