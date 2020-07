Mãe e filha atropeladas nesta segunda-feira (27) tiveram o estado clínico divulgado pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Segundo a unidade, a mãe sofreu uma fratura no braço e segue no hospital para realização do tratamento. A filha está estável e já recebeu alta.

O caso aconteceu na parte da manhã, quando as duas tentaram atravessar uma faixa de pedestres e foram atingidas por uma caminhonete na Avenida Brasil Norte, nas proximidades do Brasil Park Shopping.

Aos policiais presentes no momento da ocorrência, o condutor do veículo se defendeu dizendo que o semáforo estava verde no momento que elas cruzaram a faixa, e que não foi possível frear a tempo.