Localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Laboratório Teuto está disponibilizando 94 vagas de emprego.

As oportunidades são destinadas para as áreas de Produção, Engenharia e Qualidade. Pessoas com deficiência (PCD) também estão aptas a participar da seleção.

Além do salário, a empresa também oferece outros benefícios, como refeição no local, vale-alimentação e transporte corporativo com acesso gratuito ao wifi.

Os interessados podem conferir as vagas disponíveis e cadastrarem o currículo no site do laboratório.