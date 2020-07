A crise do novo coronavírus afetou drasticamente a maioria dos setores econômicos. Sendo o de eventos um dos mais prejudicados pelo avanço da pandemia, em todo o mundo.

Sejam eles tradicionais, populares ou até mesmo os de temática alternativa, a realização de qualquer espetáculo se tornou inviável.

Em Anápolis não é diferente. E foi procurando entender melhor a realidade do segmento na cidade que o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta terça-feira (28) conversou com Bruno Fonseca.

Ele faz parte do coletivo Room Noise Festival e é um dos principais produtores da música eletrônica alternativa no município.

Na entrevista, Bruno expressou o desejo, por parte do setor, de que a pandemia passe logo e os trabalhos voltem à normalidade.

Entretanto, ao contrário de outros segmentos, este parece não estar disposto a entrar no dilema vidas vs economia.

Por enquanto, a classe está recorrendo ao digital para não ficar parada e tem contado com a forte ligação do público em lives pagas.

Ouça no Spotify

Ouça no Anchor

A entrevista também está disponível no Google Podcast e Apple Podcast.