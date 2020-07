Mais um óbito por Covid-19 foi registrado em Anápolis nesta terça-feira (28), de acordo com a plataforma de acompanhamento da Prefeitura.

Antes da atualização o painel ainda marcava 75 óbitos, agora o número de mortes pela doença passa a ser de 76.

Mais informações sobre a nova vítima, tais como idade, sexo e data da morte devem ser divulgadas ainda hoje no boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Ainda de acordo com as informações da plataforma, o município já ultrapassou os 3.550 casos confirmados. O perfil dos novos infectados também deve ser divulgado no boletim da pasta.

Mais informações a qualquer momento.