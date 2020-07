Uma jovem de 18 anos procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, nesta quarta-feira (30), para denunciar ter sido vítima de uma tentativa de estupro, na Vila São Vicente, em agosto de 2019.

A garota ainda tinha 17 anos e alegou que só teve coragem de revelar o que aconteceu agora porque viu a foto do suposto autor em grupos de WhatsApp, depois de ter sido preso suspeito de cometer o mesmo crime contra uma adolescente, no mesmo bairro.

Ela relatou que, na época, a mãe estudava à noite e a acompanhava todos dias até a escola. No dia, a genitora foi na frente e ela estava à caminho para encontrá-la.

A jovem sustenta que foi abordada na rua por um desconhecido, em um ‘beco escuro’, que mandou entregar o celular. Como disse que não tinha um, teria sido arrastada pelo pescoço até um matagal.

Em um momento de distração do autor, a garota afirma ter conseguido gritar e sido jogada no chão. Não teria dado tempo de o homem fazer nada com ela porque um vizinho ouviu o grito e se aproximou do local.

Percebendo que não estavam sozinhos, o autor fugiu. A jovem disse que nunca tinha ouvido falar dele, até que o reconheceu nas notícias veiculadas nas redes sociais.