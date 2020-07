Nesta sexta-feira (31), Anápolis faz aniversário e comemora 113 anos de existência.

Não é só a celebração de mais um ano que faz da data tão especial, mas também o fato de ser considerado feriado municipal.

Sendo assim, diversos estabelecimentos e órgãos públicos não abrirão as portas ou terão o horário de funcionamento alterado.

Vale lembrar também que, devido à pandemia do novo coronavírus, ainda mais restrições tiveram de ser pensadas para regular o funcionamento dos estabelecimentos do município, de acordo com os protocolos de saúde vigentes.

Nos hospitais públicos, o expediente será de plantão 24 horas para atender as urgências e emergências, especialmente neste momento delicado de pandemia.

Shoppings e lojas abrirão em horários especiais, priorizando os serviços essenciais.

Por conta do avanço do vírus, o comércio local não está autorizado a funcionar neste feriado.

O Rápido e o Disk 156 ficarão fechados durante todo o dia. As unidades do vapt vupt abrirão somente meio período.

Os itinerários da Urban seguirão o horário de domingo e os usuários devem se atentar aos boxes ou acessar o site para observar as mudanças do dia.

Sexta-feira (31)

Bancos: Fechados

Rápido: Fechados

Disk 156: Fechados

Vapt Vupt: As unidades Anashopping e Anápolis Sul funcionarão em meio período, das 08h às 13h

Anashopping: Apenas serviços essenciais (farmácias e supermercado) e as Lojas Americanas, das 09h às 15h

Brasil Park Shopping: Praça de alimentação apenas por delivery e todas as lojas fechadas

Carrefour: Aberto das 08h às 20h

Ônibus: Tabela de domingo