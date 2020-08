Na manhã desta segunda-feira (03), exatamente uma semana após o corpo de Danilo de Souza, de sete anos, ser encontrado, a Polícia Civil de Goiás apreendeu o pedaço de madeira utilizado para matar o garotinho.

O objeto estava escondido em uma obra, nos fundos da casa do pastor que acolhia Hian Alves de Oliveira, apontado como um dos autores do crime, no Parque Santa Rita, em Goiânia.

Vídeo gravado pela corporação mostra o exato momento em que Hian leva os policiais até o local em que o pedaço de madeira foi colocado.

Uma reconstituição do assassinato de Danilo está prevista para ocorrer na tarde desta terça-feira (04).

Em tempo

Hian e Reginaldo Lima Santos foram preso na última sexta-feira (31) suspeitos de assassinarem o pequeno Danilo.

A Polícia Civil de Goiás divulgou o trecho principal do depoimento, em que Hian confessa que estava trabalhando em uma obra quando o padrasto do garotinho apareceu o arrastando para o mato.

“Aí eu ajudei arrastando pelo braço e aí o Reginaldo machucou o menino. Ele pegou o pau e enfiou no rabinho do menino”, contou Hian.

Segundo a corporação, ambos alegaram que mataram Danilo “como forma de vingança em razão de suposto mal comportamento da criança”.