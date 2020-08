Está estável e já não corre risco de morte o homem de 34 anos que precisou ser socorrido às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com uma fratura grave no crânio, no Residencial Flamboyant, região bairro do extremo Leste de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 na manhã desta segunda-feira (10) pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), onde o paciente está na enfermaria para se recuperar.

Ele foi internado no sábado (08), depois que um vizinho, de 60 anos, o acertou fortemente com uma foice durante uma discussão.

O motivo? A vítima teria se negado a ir embora da casa do autor, que alega ter sido agredido primeiro e que só pegou o objeto para se defender.

Acionada, a Polícia Militar (PM) precisou arrombar o portão da casa do idoso, porque ele se recusou a abrir e estava escondido no quintal.

O suspeito confessou ter agredido o vizinho, mas sustenta que não queria machucá-lo, pois teria usado apenas a parte sem corte da foice.

Toda a cena deixou os outros moradores assustados, pois haviam muitas marcas de sangue na calçada da residência.

Encaminhado à Central de Flagrantes, o idoso foi autuado por lesão corporal grave com risco de morte e colocado à disposição da Justiça.