Resolução publicada nesta segunda-feira (10) pelo Conselho Estadual de Educação autoriza que as escolas com educação básica mantenham o regime de aulas remotas até o dia 19 de dezembro de 2020.

O documento, que também é válido para Educação Profissional Técnica de Nível Médio, foi criado a partir da necessidade de prevenir a disseminação do novo coronavírus dentro das salas de aula.

As instituições, neste período, terão de seguir a matriz curricular já havia criada antes da pandemia, além de identificarem conteúdos não ensinados para que sejam inseridos no cronograma de ensino do ano que vem.

Assim como ocorre normalmente nos encontros presenciais, as avaliações só podem ser aplicadas quando os estudantes receberem o devido acompanhamento pedagógico e precisam conter o conteúdo ministrado em aula.

A resolução prevê ainda o uso de instrumentos para auxiliar no trabalho das escolas, como as redes sociais, drive-thru para entrega e recebimento de atividades e transporte escolar para entrega e recebimento das atividades para alunos da zona rural ou áreas de difícil acesso.

Veja o documento na íntegra.