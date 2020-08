Foram identificados como Jair de Souza Cabral, de 67 anos, e Elias Ranieri de Souza, de 21 anos, as duas vítimas fatais de um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (10), na BR-153, em Anápolis.

Eles eram pai e filho, moravam em uma fazenda em Jaraguá, e estavam em um VW Gol que colidiu com um Chevrolet Prisma, no km 418 da via, próximo ao distrito de Interlândia.

Dentro do veículo estava também uma mulher de 54 anos, esposa de Jair e mãe de Elias, que precisou ser socorrida às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Ao Portal 6, a unidade informou na manhã desta terça (11) que ela está internada na enfermaria para se recuperar, mas se encontra consciente e orientada.

Já o condutor do Chevrolet Prisma, de 69 anos, também precisou ser levado ao HUANA e não sofreu ferimentos graves. Ele está consciente e ocupa um leito na enfermaria até se recuperar totalmente.

As causas do acidente ainda são uma incógnita e deverão ser investigadas pela Polícia Civil.