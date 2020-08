Ingressar no ensino superior é o sonho de muita gente, mas há sempre situações em que o aluno fica insatisfeito com a instituição ou com o curso que escolheu.

Pensando nisso, a Faculdade Anhanguera de Anápolis iniciou uma campanha para facilitar a transferência de outras instituições desses alunos, ofertando bolsas de até 70% de desconto.

O benefício é válido para qualquer curso da modalidade presencial, semipresencial ou EaD Premium, inclusive para aqueles que começaram uma graduação e desejam iniciar outra diferente.

A transferência para a Anhanguera também pode ser feita por calouros, desde que o candidato tenha em mãos algum comprovante de matrícula da outra faculdade.

Interessados devem preencher um formulário online e aguardar que algum colaborador da instituição entre em contato.

Mais informações estão no Instagram da Anhanguera.